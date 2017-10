Actualidade

O analista da consultora Woodmackenzie que acompanha o petróleo em Angola disse à Lusa que o país vai perder 67 mil milhões de dólares em investimentos entre 2015 e 2020 face às previsões de 2014.

"Em 2014, antes da queda dos preços do petróleo, havia muito mais projetos de águas profundas à espera de aprovação em Angola, mas este ano a maioria dos novos desenvolvimentos foi cancelada, porque isso quando comparamos a nossa previsão atual para despesas de capital entre 2015 e 2020 com a previsão feita em 2014, constatamos que há menos 67 mil milhões de dólares em Angola", explicou Adam Pollard à Lusa.

O analista, contactado pela Lusa no seguimento da divulgação do relatório sobre o impacto da quebra dos preços do petróleo na África subsaariana (Sub-Saharan Africa investment and cost trends - Have costs fallen far enough?), vincou que este valor também se explica porque "desde 2014 que não há um novo projeto aprovado em Angola".