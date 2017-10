Actualidade

A greve dos médicos da região Sul e ilhas, que está a decorrer hoje, provocou o encerramento da maioria dos blocos operatórios enquanto os cuidados de saúde primários registam uma adesão de 75 a 80%, afirmaram os sindicalistas.

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, disse hoje aos jornalistas, cerca das 13:00, que no Hospital Santa Maria, em Lisboa, apenas 3 de 25 blocos operatórios estão a funcionar enquanto no São José só um dos seis blocos está ativo.

Nos hospitais do litoral alentejano, em Évora, Faro e Portalegre todos os blocos operatórios foram obrigados a fechar, referiu.