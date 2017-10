Actualidade

Os mercados têm os olhos postos na reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) da próxima quinta-feira, da qual apenas esperam que saia a decisão sobre a retirada gradual do programa de estímulos monetários.

O presidente do BCE, Mario Draghi, disse que seria no encontro de outubro que o banco decidiria a continuação ou não do programa de compra de dívida pública e privada, que mantém há dois anos e meio e ao qual muitos atribuem boa parte da recuperação económica da zona euro.

O conselho de governadores - composto pelos governadores dos bancos centrais dos 19 países da zona euro e os seis membros do comité executivo da entidade - já debateu, no encontro de setembro, as diferentes alternativas relacionadas com o "ritmo e a duração" do programa de compras no próximo ano.