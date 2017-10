Actualidade

A greve dos árbitros nos desafios da Taça da Liga em novembro e dezembro será uma oportunidade para "ver comentadores desportivos e dirigentes a arbitrar", afirmou hoje o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).

Em declarações prestadas na Assembleia da República, após a audição do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Luciano Gonçalves vincou que a tomada de posição do setor de arbitragem deriva do "ambiente que está criado" em torno da modalidade.

"Deve ser um sinal de preocupação para o futebol português e é um sinal também de preocupação para nós, mas, ao mesmo tempo, abriu-se aqui uma janela de oportunidade. É uma oportunidade para que possamos ver em ação e, quiçá, em campo os comentadores desportivos e os dirigentes, eles próprios, a arbitrar os jogos", disse.