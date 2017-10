Actualidade

O Parlamento Europeu (PE) discute hoje à noite a questão da cobrança pelo Grupo Lufthansa de uma taxa adicional sobre compras de passagens aéreas fora do 'site' da empresa, levantada pela eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar (PSD).

Esta taxa adicional de 16 euros entrou em vigor a 1 de setembro de 2015 e aplica-se aos bilhetes adquiridos através de sistemas globais de distribuição (Amadeus ou Galileu) ou de sistemas informatizados de reservas (Skyscanner, eDreams, etc.) que, segundo a legislação europeia, devem ser neutrais, não discriminatórios e transparentes.

"Em defesa dos princípios que norteiam o mercado único não podemos admitir que empresas ou companhias não cumpram com as regras estabelecidas, como é neste caso o Grupo Lufthansa, que discrimina outros canais de distribuição através da criação de uma taxa suplementar. Hoje assistimos à Lufthansa, a partir de 01 de novembro o Grupo British Airways e Iberia e provavelmente poderemos assistir a outros no futuro em incumprimento de legislação", salientou a eurodeputada, em comunicado.