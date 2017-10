Incêndios

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garantiu hoje que o Governo não esperará "por qualquer novo verão" para trabalhar numa "cultura de segurança e de proteção civil" que responsabilize toda a sociedade portuguesa.

"Não vamos esquecer o passado, aprendemos com o passado, sobretudo com este dramático passado recente, mas queremos que isso ilumine um trabalho para um futuro que não deixaremos para diante", afirmou aos jornalistas, em Viseu, onde hoje esteve reunido com o presidente da autarquia, Almeida Henriques, e visitou o aeródromo municipal.

O governante disse que, "tendo consciência da dimensão dos acontecimentos ocorridos quer em junho, quer em outubro", há que agir "ressarcindo e recuperando áreas afetadas, agindo coordenadamente, colocando todos os meios e, em estreita articulação entre as forças de segurança, a estrutura de Proteção Civil e as autarquias locais, trabalhar ativamente para o futuro".