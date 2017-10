Incêndios

O presidente da Câmara de Vouzela congratulou-se hoje com a globalidade das medidas aprovadas no Conselho de Ministros Extraordinário de sábado, a propósito dos últimos incêndios, mas disse que as verbas parecem ser insuficientes para as necessidades da região.

"De uma forma global, vemos como positivas as medidas decididas no último Conselho de Ministros Extraordinário, porque são medidas para mitigar, diminuir e resolver os impactos relativamente aos últimos incêndios florestais. No entanto, penso que é preciso haver um reforço, pois as verbas decididas não serão suficientes para aquilo que são as necessidades da região e do país", sustentou Rui Ladeira.

Em declarações à agência Lusa, o autarca de Vouzela admitiu que face "à catástrofe" provocada pelos incêndios de 15, o programa eleitoral desenhado para o seu segundo mandato foi posto em causa.