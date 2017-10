Incêndios

As temperaturas vão atingir valores acima dos 30 graus Celsius na quinta e sexta-feira "em grande parte do território" o que, aliado à intensificação do vento a partir de sexta-feira, agravará "significativamente" o risco de incêndios florestais.

O alerta foi dado hoje pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) num comunicado, onde adianta que, além do aumento das temperaturas e da intensificação do vento, vão registar-se também valores baixos de humidade no ar.

"Fim de outubro quente e muito seco. Os valores de temperatura estão muito acima dos valores normais para a época, prevendo-se ainda uma pequena subida na quinta e sexta-feira, esperando-se valores de temperatura máxima acima de 30ºC (graus) em grande parte do território", lê-se no comunicado do IPMA.