Actualidade

A Turquia foi hoje integrada no calendário do Campeonato do Mundo de ralis de 2018, confirmando-se o seu regresso após sete anos de ausência, anunciou hoje a organização do Mundial.

O anúncio acontece depois de a Comissão WRC da Federação Internacional do Automóvel ter dado 'luz verde' ao rali, na sequência dos testes de reconhecimento efetuados nos troços de terra da região costeira de Marmaris (sudoeste do país).

O Rali da Turquia, que há um mês foi integrado no calendário provisório, é a décima das 13 provas do Mundial e realiza-se entre 13 e 16 de setembro. O Rali de Portugal, sexta prova do calendário, disputa-se de 17 a 20 de maio.