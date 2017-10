PR/Açores

As celebrações do Dia de Portugal em 2018 vão começar nos Açores, prosseguindo depois junto das comunidades portuguesas nos Estados Unidos da América, anunciou hoje o Presidente da República no primeiro dia de uma visita ao arquipélago.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas no Aeroporto de Santa Maria, nos Açores, onde aterrou pelas 15:30 locais (mais uma hora em Lisboa), para uma visita às ilhas do grupo oriental do arquipélago.

O chefe de Estado afirmou que este é um momento de "reencontro que atravessa o Atlântico entre Portugal e os Estados Unidos da América, que culminará no Dia de Portugal celebrado nos Açores, e depois junto das comunidades portuguesas - leia-se, sobretudo açorianas -nos Estados Unidos da América".