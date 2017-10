AR/Censura

O Presidente da República considerou hoje que a clarificação do apoio ao Governo no parlamento foi "mais do que suficiente" e afirmou que o executivo do PS tem a "confiança institucional do Estado em geral".

Questionado se o Governo tem a sua confiança, Marcelo Rebelo de Sousa declarou que, "no sistema português, a confiança do parlamento significa, da ótica do Presidente da República, naturalmente, o Governo dispor da confiança institucional do Estado em geral".

O chefe de Estado, que falava aos jornalistas no Aeroporto de Santa Maria, nos Açores, no início de uma visita às ilhas do grupo oriental da região, escusou-se, contudo, a falar do que mudou no seu relacionamento com o Governo.