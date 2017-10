Actualidade

O árbitro Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa, foi nomeado para a visita, no sábado, do líder FC Porto ao Boavista, sétimo classificado, na 10.ª jornada da I Liga, indicou hoje o Conselho de Arbitragem (CA).

Nas nomeações do CA, destaque ainda para a escolha de Jorge Sousa, da Associação do Porto, para a visita do Sporting, segundo classificado, ao Rio Ave, sexto, e de Luís Godinho, de Évora, para a receção do Benfica, terceiro, ao Feirense, nono.

Os jogos de 'leões' e 'águias' abrem a ronda, na sexta-feira, face aos compromissos dos dois clubes na Liga dos Campeões na próxima semana, com o Sporting a receber a Juventus, e o Benfica a visitar o Manchester United, ambos na terça-feira.