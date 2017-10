Incêndios

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, apelou hoje às empresas para realizarem reuniões e outras iniciativas nos concelhos mais afetados pelos incêndios, contribuindo para o relançamento do setor turístico no Interior.

"Os equipamentos já cá estão", realçou Ana Mendes Godinho à agência Lusa, em Oliveira do Hospital, durante uma visita a este município do distrito de Coimbra para se inteirar dos danos que os incêndios de dia 15 causaram nas atividades turísticas.

O momento, segundo a governante, "é de mobilização e de olhar para o futuro", face à necessidade de "promover o que de bom tem esta região", com dezenas de unidades hoteleiras construídas nos últimos anos, parques de campismo, montanhas, rios e praias fluviais, além de paisagens únicas e gastronomia diversificada.