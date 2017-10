Actualidade

O ciclista espanhol Raúl Alarcón, vencedor da Volta a Portugal de 2017, vai continuar na W52-FC Porto, anunciou hoje a equipa na sua página oficial.

"Aqui sinto-me valorizado e demonstram-mo ano após ano. Aqui, desfruto do ciclismo. Respeitam-me, sinto-me querido. Agradeço a confiança da equipa e trabalharei o máximo para conseguir novas vitórias em 2018", disse o alicantino de 31 anos, em declarações à página da W52-FC Porto.

A renovação de Raúl Alarcón, que ganhou a Volta a Portugal depois de vestir de amarelo desde a primeira etapa, é conhecida no mesmo dia em que o espanhol de Sax vai receber o Dragão de Ouro de Atleta do Ano, na gala que distingue os mais proeminentes portistas do ano.