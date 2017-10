Tancos/Armas

A comissão de Defesa Nacional aprovou hoje a audição do ministro Azeredo Lopes, a requerimento do PS, na sequência da recuperação do material de guerra furtado em Tancos, com o PSD e o CDS-PP a admitirem baixas expectativas.

O coordenador dos deputados do PS na comissão de Defesa, José Miguel Medeiros, justificou o requerimento afirmando que "há factos novos, justifica-se uma atualização da informação" numa nova audição parlamentar, ainda sem data prevista.

O deputado do PS referia-se à recuperação, na localidade da Chamusca, Santarém, de quase todo o material militar furtado na base de Tancos, divulgada pela Polícia Judiciária Militar no passado dia 18.