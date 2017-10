Actualidade

O Bloco de Esquerda disse hoje no Parlamento que o Governo "não pode atirar para as calendas" a eliminação do fator de sustentabilidade nas reformas antecipadas, exigindo ainda uma solução para os pensionistas "lesados" pelo antigo ministro Mota Soares.

O deputado bloquista José Soeiro questionou o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, que está no Parlamento a apresentar aos deputados da comissão parlamentar o Orçamento da Segurança Social, sobre medidas que "não estão suficientemente acauteladas no orçamento".

Em causa, a revisão do regime de reformas antecipadas. José Soeiro lembrou que em maio o Governo entregou um documento na concertação social que "tinha como proposta a eliminação do fator de sustentabilidade". Porém, a medida não consta na proposta de Orçamento do Estado para 2018 e apenas as medidas para as longas carreiras contributivas entraram em vigor em outubro deste ano.