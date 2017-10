Actualidade

As novas medidas de segurança para voos internacionais com destino aos Estados Unidos aplicam-se "a todos os voos", tenham eles origem no Médio Oriente ou em qualquer outro ponto do globo, anunciou hoje uma porta-voz do Governo norte-americano.

Lisa Farbstein, porta-voz da Agência Norte-Americana para a Segurança nos Transportes (ANST), disse hoje que as medidas incidirão sobre os cerca de 2.100 voos que chegam diariamente aos Estados Unidos.

Estas informações da ANST surgiram depois de seis companhias aéreas de longo curso terem anunciado hoje que, a pedido das autoridades norte-americanas, vão começar a fazer aos passageiros perguntas de segurança antes de estes embarcarem para os Estados Unidos.