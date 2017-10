Incêndios

O empresário de Oliveira do Hospital Luís Lagos confirmou hoje ter renunciado à liderança do CDS/PP no distrito de Coimbra para poder dedicar-se à intervenção cívica na Associação de Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal (AVMISP).

Luís Lagos disse à agência Lusa que suspendeu também a sua militância no partido de Assunção Cristas, presidente do CDS/PP, que visitou hoje os Bombeiros e algumas empresas de Oliveira do Hospital destruídas pelos incêndios do dia 15.

"Entreguei o cargo ao partido, para o partido decidir", realizando eleições antecipadas na Comissão Política Distrital ou confiando a presidência ao vice-presidente, Luís Providência, antigo vereador da Câmara de Coimbra, adiantou.