Actualidade

A Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA) estima que o setor "crescerá em 2018 ao ritmo atual", ou seja a uma média de 6% ou 7% ao ano, disse o presidente Tomás Moreira, acrescentando que ter "confiança" na criação de empregos.

"O setor nos últimos cinco anos tem evoluído muito bem, tem crescido. As empresas têm investido e exportado cada vez mais. Também assistimos a novas empresas a instalar-se. E, de acordo com as informações que nos chegam do setor, para o próximo ano e ano seguinte as perspetivas são muito boas, de continuação do crescimento", disse o presidente da AFIA, Tomás Moreira.

De acordo com o responsável, "o setor tem crescido a uma média de 6% a 7% ao ano": "E pensamos que poderá continuar a crescer a esse ritmo e inclusivamente com criação de postos de trabalho. O setor está a recrutar. Há a garantia de que no próximo ano o setor vai continuar a contribuir para o aumento do emprego em Portugal", disse, em declarações à Lusa sobre diagnóstico sobre este setor de atividade.