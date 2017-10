Actualidade

O FC Porto somou hoje a segunda derrota no grupo C da Taça da Europa de basquetebol, ao perder na Finlândia com o Kataja Basket por 88-84.

Após esta derrota, a equipa portista, que ao intervalo já perdia por 45-39, ocupa o terceiro lugar do grupo com dois pontos, os mesmos do quarto, os austríacos do Kapfenberg Bulls, enquanto na liderança está o Kataja, com os mesmos quatro pontos dos montenegrinos do Mornar Bar.

Na próxima jornada, a disputar em 01 de novembro, os 'dragões' recebem o Kapfenberg Bulls.