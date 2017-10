Actualidade

A Galp considerou hoje que a maior integração do mercado ibérico de gás é a medida fundamental para beneficiar os clientes, após o estudo da Autoridade da Concorrência ter identificado barreiras neste mercado com impactos negativos para os consumidores.

Numa nota a Galp disse que, em sua opinião, a "solução que beneficia os consumidores e a indústria passa pelo reforço da integração do mercado português e espanhol, como sucede já na eletricidade".

A empresa refere que os aspetos críticos do mercado relacionam-se precisamente com essa falta de integração e com a "dupla tarifação das importações através de Espanha", o que "aumenta os custos de importação para todos os comercializadores", incluindo para si própria.