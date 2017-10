Actualidade

O combate ao insucesso escolar exige estratégias locais dirigidas a "bolsas de segregação e exclusão", com apoio do Ministério da Educação e envolvimento de autarquias e comunidades educativas, conclui o estudo Atlas da Educação 2017 divulgado hoje.

A conclusão parte da constatação feita no estudo de que perduram em Portugal "bolsas de segregação/exclusão de escolas, motivadas por múltiplos fatores: assimetrias de rendimentos, fenómenos de imigração e até as próprias preferências de colocação de professores feita predominantemente por sua escolha".

"O combate ao insucesso escolar só será eficaz com novas estratégias locais, dirigidas fortemente a estas bolsas de escolas, com apoio do Ministério da Educação e envolvimento comprometido das autarquias e das comunidades educativas", afirma o estudo promovido pela associação Empresários pela Inclusão Social (EPIS) e coordenado pelo ex-ministro da Educação David Justino e pelo professor do departamento de sociologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa Rui Santos.