Actualidade

O Governo anunciou hoje aos deputados que "espera" aprovar em novembro o Programa Internacionalizar, que pretende aumentar as exportações nacionais, aproximando-as no próximo ano de metade do PIB (Produto Interno Bruto).

"Podemos fechar 2017 praticamente com mais de 42% do peso das exportações e podemos entrar em 2018 nos 44% do PIB, para atingir 50% no início da próxima década, se continuarmos a manter o nível de investimento", afirmou hoje o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, na apresentação do Programa Internacionalizar aos deputados das comissões parlamentares de Economia e dos Assuntos Europeus.

Segundo o governante, este programa foi apresentado ao Conselho Estratégico para a Internacionalização no final de setembro e, até ao final da semana passada, foi objeto de pareceres de vários parceiros.