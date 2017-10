Actualidade

O francês Claude Puel foi hoje anunciado pelo Leicester como o seu novo treinador, substituindo Craig Shakespeare, despedido na sequência dos maus resultados do clube, atual 14.º do campeonato inglês de futebol.

"Durante o nosso processo de seleção para um novo 'manager', o comité rapidamente estabeleceu o perfil do candidato que precisávamos para ir para a frente e Claude Puel corresponde perfeitamente", explicou o vice-presidente do clube campeão de Inglaterra em 2016, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

Puel assina até 2020 e estreia-se no King Power Stadium já no domingo, com o Leicester a receber outra equipa em dificuldade, o Everton, que acaba de despedir o holandês Ronald Koeman.