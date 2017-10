Entrevista a Chris Hemsworth

O australiano Chris Hemsworth está de volta ao papel onde se sente como um peixe na água: “Thor: Ragnarok” estreia hoje em Portugal e nós fomos conversar com o super-herói.

Montanhas foram conquistadas e vales atravessados. Mesmo assim, começa a ser difícil conseguir acompanhar o passo rápido do australiano Chris Hemsworth.

Quando uma pessoa vai a pensar que anda reencarnado algures no universo d’Os Vingadores, lá aparece ele numa coisa mais terrena e oleosa como foi o filme Rush, quando fez de automobilista de Fórmula 1. Um dia, quando imaginamos que o Chris está com a esposa e os três filhos na ilha dos mares do sul a que chama lar, aparecem notícias de que foi escalar montanhas italianas e acabou quase morto com falta de oxigénio no sangue e no cérebro.

Casou com uma espanhola linda, Elsa. Tem três filhos. É surfista por opção religiosa.

E, esta semana, refaz o Thor de maneira a que a linguagem física do herói da Marvel apareça com menos frieza escandinava nos ossos. Em vez da distância e da premeditação perfeita, o novo deus vem com toques de humor humano. Fica o retrato parcial deste pai adónis com vontade de divertir meio mundo.

Sei que este filme foi feito no seu país, na Austrália. Que prendinhas e surpresas proporcionou à Elsa enquanto lá esteve?

Dei-lhe toda a Austrália. E espero que ela me dê a Espanha, se não for incómodo para quem lá vive. (risos).

Quando ela tem de se ausentar durante três meses para trabalhar, o Chris é homem para ficar a tomar conta dos três filhos?

Tento concretizar as minhas responsabilidades todas, claro. Mas é tudo muito difícil. Com a ajuda dela é bastante mais fácil. Felizmente, o número de telefone dela já está em marcação rápida e automática no meu telemóvel. Ando sempre a precisar dos segredos, métodos e técnicas.

O novo Thor mostra que, também nos olimpos celestes, há momentos de inveja e rivalidades amargas entre irmãos. Como é na sua vida com os seus irmãos Luke e Liam?

Sim, há alguma rivalidade, mas nada que não seja inerente ao relacionamento normal entre pessoas da mesma família. Digamos que os nossos momentos de antagonismo são todos positivos. Não andamos por aí a afiar facas no mundo laboral. As pequenas rivalidades acontecem apenas quando fazemos desporto. Ou quando jogamos às cartas. Em todos os outros aspetos fazemos questão de distribuir fraternalmente o grande apoio e alento que temos para dar. O importante é termos consciência de que nunca somos os únicos responsáveis por aquilo que acontece. Tem de ser um esforço de equipa. Sem colaboração nada é possível.

Numa narrativa de ação, a regra é básica: ao protagonista deve ser oferecido um grande antagonista. Como foi trabalhar no Thor com a Cate Blanchett? Serviu de inspiração ou meteu medo?

Deus do céu. Ter a Cate no elenco foi, desde logo, incrivelmente intimidante. Sempre que tinha de estar ao lado dela, a fazer as cenas, fazia um esforço extra para me concentrar. Para me sentir com mais força, só dizia para comigo “Vá lá, Chris, tu és o Thor. És tu o homem que dá título ao filme”. Servia de pouco. A verdade é que aquela era a Cate Blanchett, pessoa de uma fineza espantosa e com muito mais talento que eu. Quando, finalmente, conseguia recuperar os sentidos, percebia que havia uma grande vantagem em ter ali ao pé uma profissional daquele calibre.

A sua forma física no filme é bastante impressionante. Falemos de dietas e outras coisas boas para o corpo. Se eu fosse vasculhar o seu frigorífico, que artigos encontraria?

Muitos legumes e vegetais. Muita fruta. Sobretudo isso, legumes e frutas. Também muito peixe. E marisco, porque é abundante no litoral australiano. Além disto, diria que o meu frigorífico poderá conter, igualmente, algumas tabletes de chocolate. Ou outras coisas menos boas para o nosso organismo.

Relativamente ao seu novo contrato assinado com a Hugo Boss, esclareça: há muito tempo que é homem subjugado aos ditames deliciosos da indústria perfumeira?

Nem por isso. Nunca fui grande utilizador de fragrâncias em frasco. Sim, uso de vez em quando, se é preciso ir com a minha esposa a uma estreia ou a algo assim parecido. Pela minha parte, os aromas que faziam parte da minha juventude tinham mais a ver com protetor solar, cera para usar na prancha de surf, água de coco, tudo que estivesse ligado à cultura de praia. (risos)

Voltando aos seus filhos, acha que ser pai é algo que se aprende aos poucos? Vai ter vontade de alargar a família, ter mais filhos à medida que estes forem crescendo?

Por enquanto não há planos para aumentar a família. Temos três filhos. Quer dizer: são mais numerosos que nós, os pais. Por vezes sentimo-nos em desvantagem. Logisticamente, ter mais que três filhos parece-me terrivelmente difícil. Tanto a Elsa como eu estamos satisfeitos com o número atual. Mas, realmente, quem sabe o que virá aí? As crianças são o melhor que existe. Ter filhos é uma maravilha. Não há nada melhor. Aliás, isso era uma coisa que eu já sabia, porque as minhas recordações mais felizes estavam ligadas aos tempos de criança, quando os meus pais nos levavam em viagem. Fazíamos campismo, surf, andávamos constantemente de um lado para o outro. É exatamente isso que quero fazer com os meus filhos. Ir ao longo do litoral, acampar. Eles adoram. Têm o grande apreço pelo ar livre. São de um grande espírito aventureiro. O problema, por vezes, é o meu trabalho, quando temos de mudar de casa porque eu estou a filmar e eles são obrigados a passar os dias numa casa que não é a deles, mais pequena, nos subúrbios. Sentem sempre uma grande ansiedade quando têm de ficar em casa. É o que faz ter filhos mimados com acesso diário à praia, ao areal, aos cavalos e aos muitos hectares por explorar.