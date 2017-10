Actualidade

O Presidente do Brasil, Michel Temer, conseguiu esta noite os 172 votos de que necessitava na câmara baixa para impedir o andamento de um processo em que é acusado dos crimes de obstrução da Justiça e organização criminosa.

Para escapar do processo, que poderia afastá-lo do cargo por pelo menos 180 dias, o chefe de Estado brasileiro precisava do apoio mínimo de um terço dos 513 dos deputados que compõem a câmara baixa, número que já atingiu.

A votação começou por volta das 19:05 (22:05 em Lisboa) e ainda não há uma previsão exata de quando terminará, porque todos os parlamentares têm o direito de fazer um breve discurso para justificar a sua escolha.