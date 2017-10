Actualidade

As cerimónias fúnebres do rei da Tailândia Bhumibol Adulyadej começaram hoje de manhã, com mais de 200.000 pessoas ao longo do trajeto por onde vai passar o cortejo fúnebre, segundo as autoridades.

Transmitida em direto pela televisão, e na presença do seu filho e sucessor, o rei Maha Vajiralongkorn, a cerimónia começou com uma oração de monges budistas, no Grande Palácio de Banguecoque, onde estão, desde o ano passado, os restos mortais de Bhumibol Adulyadej.

Hoje vai realizar-se a cerimónia solene de cremação do monarca, a qual inclui um desfile fúnebre, com carroças e milhares de soldados entre o palácio e a praça de Sanam Luang, nas proximidades, onde foi construído um grande monumento funerário.