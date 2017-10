Actualidade

O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, anunciou hoje o início do ataque contra o último bastião do grupo extremista Estado Islâmico (EI) no país, ao longo da fronteira com a Síria em guerra.

Em 2014, o EI tomou o controlo de quase um terço do Iraque, ao conquistar vastas áreas a norte e a oeste da capital iraquiana, Bagdad.

"As legiões heróicas dirigem-se para o último bastião do terrorismo no Iraque para libertar Al-Qaim, Rawa e localidades próximas no oeste de Al-Anbar", anunciou Al-Abadi.