Actualidade

O líder da Coreia do Norte felicitou o Presidente chinês pela reeleição como secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCC) e desejou-lhe sucesso, informou a agência noticiosa oficial norte-coreana KCNA.

Kim Jong-un transmitiu as suas "sinceras felicitações" a Xi Jinping pelo "êxito" do XIX Congresso do PCC, numa mensagem enviada na quarta-feira, na qual desejou ao líder chinês "um grande sucesso" na concretização dos objetivos que estabeleceu.

Em comunicado, o líder norte-coreano afirmou que o povo chinês iniciou a construção de um socialismo com características próprias, "numa nova era, sob as diretrizes do Comité Central do PCC, com Xi Jinping no centro".