O fadista Ricardo Ribeiro atua hoje no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, no âmbito do projeto "Carta Branca a...", uma iniciativa desta sala de espetáculos, que desafia diferentes músicos a apresentarem um concerto, idealizado por si.

O fadista Ricardo Ribeiro escolheu homenagear José Afonso (1929-1987) que considera "um dos compositores mais inspirados", autor de canções como "Índios da Meia Praia" e "Grândola, Vila morena", que serviu de senha à Revolução de 25 de Abril de 1974.

"Sentia uma necessidade enorme de visitar o repertório genial de José Afonso", disse Ricardo Ribeiro à agência Lusa.