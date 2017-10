Actualidade

A biografia do músico moçambicano Chico António, livro infantojuvenil editado pela Escola Portuguesa de Moçambique, vai ser hoje lançado em Maputo.

"A história do João Gala-Gala" narra a aventura de um rapaz que viaja do campo para a cidade e "recolhe sons e harmonias com que mais tarde vai compor as suas canções", anunciou a instituição de ensino.

O livro será o 13.º lançamento da coleção infantojuvenil da Escola Portuguesa de Moçambique, através do Centro de Ensino e Língua Portuguesa.