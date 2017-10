Incêndios

O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, mostrou-se hoje preocupado com a ausência de uma resposta clara em termos de apoios para os pequenos agricultores, que não estão coletados, mas que sofreram prejuízos com os incêndios.

"Há neste momento ainda um grupo de pessoas afetadas que não têm uma resposta explícita: refiro-me aos que têm uma agricultura de subsistência, mas que não estão formalmente constituídos agricultores. Na generalidade dos casos, são pessoas com pequenas reformas e que têm nesta agricultura uma forma de subsistência, mas que viram os seus bens, alfaias agrícolas, tratores, barracões e unidades de apoio, degradados", sustentou.

Em declarações à agência Lusa, o autarca de Tondela apontou que já transmitiu a diferentes membros do Governo a necessidade de acautelar este tipo de apoio para os agricultores de subsistência, uma vez que tal não ficou assegurado no último Conselho de Ministros Extraordinário, no sábado.