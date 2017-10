Actualidade

O Santander teve lucros de 5.077 milhões de euros entre janeiro e setembro deste ano, mais 10% do que no mesmo período de 2016, divulgou hoje o grupo bancário espanhol que detém em Portugal o Santander Totta.

Na informação financeira enviada ao regulador dos mercados espanhol, o Santander explica que os resultados incluem 515 milhões de euros de custos extraordinários, incluindo 300 milhões de euros para despesas de integração do Banco Popular.

Na mesma informação financeira hoje divulgada, o Santander considera que os resultados dos nove primeiros meses deste ano mostram uma evolução positiva das receitas (com reflexo na margem financeira e comissões), melhoria ligeira do rácio de eficiência e boa evolução do custo do crédito.