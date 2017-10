Actualidade

O grupo espanhol Bankinter teve lucros de 376 milhões de euros entre janeiro e setembro, menos 6% do que nos primeiros nove meses do ano passado, divulgou hoje o banco.

Em informação enviada ao regulador dos mercados financeiros espanhol, a entidade justificou a queda dos lucros com o facto de, no segundo trimestre de 2016, ter "contabilizado resultados extraordinários pela operação de compra da rede de retalho do Barclays em Portugal", pelo que a comparação leva à queda de lucros.

Para efeitos comparativos, o Bankinter faz as contas aos seus resultados excluindo a filial portuguesa, dizendo que em Espanha os lucros líquidos teriam crescido 14,8% para 358 milhões de euros.