Incêndios

O ministro da Defesa disse hoje que o orçamento do ministério pode ser reforçado para acomodar missões relativamente aos incêndios, mas sublinhou que o mais importante agora é a definição em breve de um novo modelo.

"O orçamento da Defesa pode ser reforçado para acomodar novas missões. Reforço o que disse o primeiro-ministro: se for necessário, na especialidade, os partidos que apoiam o Governo não vão deixar de atender a necessidades concretas que venham a ser definidas. Estamos a falar da oportunidade de no curto prazo redefinir novas necessidades e novos investimentos, é isso que as Forças Armadas estão a fazer", disse José Azeredo Lopes em entrevista à Rádio Renascença.

Contudo, o ministro considera que "o momento é para perceber o que está mal no modelo atual e o que deve ser corrigido".