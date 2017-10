Actualidade

A Associação Nacional da Pequena Pesca do Cerco (ANPPC) considerou "inaceitáveis" e uma "falta de sensibilidade política" as declarações da ministra do Mar sobre a proibição de captura de sardinha em áreas do Norte e Centro do país.

"Entendemos que tais declarações à comunicação social pela sr.ª ministra do Mar demonstram uma falta de sensibilidade política, pois conforme ficou provado hoje criaram um verdadeiro "alarmismo social" e merecem a reprovação por parte de toda a classe piscatória", lê-se num comunicado da ANPPC.

Na quarta-feira, à agência Lusa, a ministra Ana Paula Vitorino informou que a pesca da sardinha será proibida em zonas da região Centro e Norte, por serem "áreas importantes para a reprodução da espécie", estando a decorrer reuniões com as comunidades piscatórias para, juntamente com o IPMA, delimitar essas zonas.