As deslocações turísticas feitas por residentes em Portugal aumentaram 8,3% no segundo trimestre, acelerando face ao trimestre homólogo, e totalizaram 4,7 milhões de euros, divulgou hoje o INE.

De acordo com números divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a aceleração no segundo trimestre "reflete o efeito da alteração de calendário da Páscoa que ocorreu no segundo trimestre de 2017, enquanto em 2016 foi celebrada no primeiro trimestre".

As viagens que tiveram como destino o estrangeiro aumentaram 14,8% entre abril e junho (depois de no primeiro trimestre terem crescido 15,7%), correspondendo a 11,3% do total das deslocações turísticas (mais 0,6 pontos percentuais), equivalente a 526,6 mil viagens.