Actualidade

O presidente do Parlamento Europeu (PE), Antonio Tajani, reiterou hoje o apoio à oposição na Venezuela, apelando a que as vozes do Parlamento Europeu contra o regime de Maduro "sejam ouvidas bem alto e claramente".

"Temos que fazer ouvir bem alto e claramente as nossas vozes contra um regime que mantém milhões de homens e mulheres reféns, atropelando a sua dignidade humana diariamente", disse Tajani, anunciando oficialmente a atribuição do Prémio Sakharov 2017 à oposição na Venezuela.

"Estamos a reafirmar o nosso apoio incondicional à Assembleia Nacional eleita democraticamente na Venezuela", acrescentou, apelando ainda "à transição pacífica para a democracia, a que o povo venezuelano apela desesperadamente".