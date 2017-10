Actualidade

O embaixador da China em Moçambique considerou hoje eficaz a modalidade de cooperação com África, assente no apoio a projetos setoriais, deixando em aberto a possibilidade de uma ajuda direta ao Orçamento do Estado moçambicano.

"A nossa cooperação com África é principalmente de financiamento a projetos, não temos ainda a forma de contribuição direta ao Orçamento do Estado dos países africanos", declarou Su Jian.

O diplomata respondia às perguntas dos jornalistas sobre a possibilidade de a China apoiar diretamente o OE, face à suspensão em 2016 da ajuda do grupo dos países e instituições que mais apoiam o Estado.