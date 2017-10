Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje que decidiu deixar as taxas de juro inalteradas, com a taxa aplicável às operações principais de refinanciamento a manter-se em zero.

Em comunicado, o BCE indicou que a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez se mantém em 0,25% e a taxa de juro de depósitos permanece em -0,40%.

