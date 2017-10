Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje que irá reduzir para metade, para 30 mil milhões de euros, as compras mensais de ativos no mercado a partir de janeiro e pelo menos até setembro do próximo ano.

Em comunicado, a instituição liderada por Mario Draghi afirma que as compras previstas no programa de aquisição de ativos vão continuar no ritmo mensal de 60 mil milhões de euros até ao final deste ano.

