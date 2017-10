Incêndios

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) criou três linhas de apoio destinadas a particulares, empresas e municípios afetados pelos incêndios ocorridos a 15 e 16 de outubro, extensiva também aos agentes económicos das regiões afetadas pelos incêndios de junho.

"A solução integrada da Caixa, elegível para agentes económicos das regiões que tenham sido, ou venham a ser, declaradas em calamidade (afetam 59 municípios daquelas zonas do país), contempla o apoio a particulares com uma linha de crédito até 50 mil euros para recuperação de habitação e uma solução de moratória de capital e juros até dois anos", lê-se num comunicado do banco público enviado à agência Lusa.

Para os municípios, a CGD disponibiliza duas modalidades de financiamento: de médio e longo prazo, com prazo até 15 anos, spread de 1% e um período de carência até três anos, e uma de curto prazo com spread de 0,75%, ambas isentas de comissionamento.