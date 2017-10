Catalunha

A declaração oficial do presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, foi adiada para as 14:30 locais (menos uma hora em Lisboa), anunciou o executivo regional.

O executivo catalão tinha anunciado que o presidente da Generalitat falaria pelas 13:30 locais, mas essa intervenção foi adiada por uma hora.

Segundo a agência espanhola EFE, que cita fontes do governo regional, Puigdemont vai anunciar a realização de eleições regionais antecipadas.