Actualidade

O grupo de detentores de 70% da dívida pública de Moçambique considerou hoje que a proposta de reestruturação apresentada pelo Governo "é inviável" e que "já não há desculpas" para o processo não avançar.

A proposta de reestruturação da dívida moçambicana "é inviável porque procurou juntar as legítimas reivindicações dos detentores de títulos de dívida, com as revindicações evidentemente suspeitas de certas empresas patrocinadas pelo Estado", lê-se numa declaração do Grupo Global de Detentores de Títulos de Dívida Pública de Moçambique (Global Group of Mozambique Bondholders - GGMB, no acrónimo em inglês).

Numa nota enviada à agência de informação financeira Bloomberg, este grupo, que diz deter quase 70% dos títulos de dívida emitidos pelo Governo, no seguimento, em 2015, da reconversão das obrigações da Empresa Moçambicana de Atum, de abril de 2013, considera que um ano depois da assunção da incapacidade de pagamentos por parte do Governo, é tempo de avançar.