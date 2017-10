Actualidade

O secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, ironizou hoje sobre as críticas do presidente da Endesa Portugal de que está "nas mãos do Bloco de Esquerda", referindo que antes de os preços baixarem estava "nas mãos das empresas".

"Ao longo dos anos, ouvi sempre várias declarações sobre os membros do governo que tinham a área da energia estarem dependentes de um ou de outro grupo. Agora que os preços estão a descer dizem que estão nas mãos dos partidos políticos. Antes estavam nas mãos das empresas", afirmou Jorge Seguro Sanches, à margem da Convenção de Gás da Cepsa, a decorrer em Lisboa.

Na terça-feira, o presidente da Endesa Portugal afirmou que a secretaria de Estado da Energia "está nas mãos do Bloco de Esquerda" e que "não se pode mudar uma vírgula" sem falar com aquele partido que suporta o Governo no parlamento.