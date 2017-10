Catalunha

O governo catalão cancelou a declaração pública do presidente, Carles Puigemont, que foi anunciada para as 13:30 locais e depois adiada uma hora, anunciou um porta-voz do executivo.

"A declaração está suspensa", disse o porta-voz, sem adiantar qualquer explicação sobre esta alteração.

Na sua declaração, Puigdemont iria anunciar a convocação de eleições antecipadas, haviam indicado fontes do Governo catalão.