Grécia

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje que reduziu em 4.000 milhões de euros, a pedido do Banco da Grécia, o limite máximo que as instituições financeiras gregas podem pedir através do mecanismo de provisão de liquidez de urgência.

O Banco da Grécia informou hoje que a diminuição do teto máximo de crédito reflete a situação de liquidez das entidades gregas tendo em conta o fluxo de depósitos do setor privado e que, com o decréscimo de 4.000 milhões de euros, o limite máximo do mecanismo de provisão de liquidez de urgência (ELA, Emergency Liquidity Assistance) fixa-se em 28.600 milhões de euros até 8 de novembro.

Nas últimas semanas três dos quatro principais bancos gregos, o Banco Nacional da Grécia (BNG), o Eurobank e o Banco do Pireo, financiaram-se nos mercados depois de uma ausência de três anos através da venda de obrigações, na maioria a investidores institucionais.