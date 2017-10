Incêndios

O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que cria o Programa de Apoio à Reposição da Competitividade e Capacidades Produtivas, de forma a promover o restabelecimento das condições das empresas afetadas pelos incêndios.

Na conferência de imprensa após a reunião, o ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, explicou que esta aprovação "consubstancia aquilo que o Governo tinha aprovado no passado sábado", estando em causa "subsídios não reembolsáveis" com uma dotação até 100 milhões de euros.

Tal apoio destina-se à aquisição de maquinaria, equipamentos, material informático "ou até material circulante essencial à atividade" destas empresas, precisou.