Actualidade

A Feira de Arte Contemporânea ARCOmadrid vai ter o futuro como tema, em 2018, entre 21 e 25 de fevereiro, recebendo a participação de 211 galerias de 29 países, entre as quais 13 provenientes de Portugal, anunciou a organização.

Organizada pela Feira de Madrid (IFEMA), a ARCOmadrid terá 160 galerias no programa geral, no qual participam também as portuguesas, e, no programa especial dedicado ao futuro, serão 20, mais 14 no Diálogos, e o Opening terá 19.

Este ano, a ARCOmadrid, a mais importante feira de arte contemporânea da Península Ibérica, não terá um país convidado, como habitualmente, tendo a organização escolhido um tema: "O futuro não é o que se vai passar, mas o que se vai fazer".