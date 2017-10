Actualidade

Três pessoas morreram hoje no Quénia e pelo menos 20 ficaram feridas em confrontos no dia das eleições presidenciais, segundo fontes hospitalares e policiais.

De acordo com o diretor de um hospital, Dickens Osimba, um jovem rapaz não resistiu aos ferimentos provocados por uma bala no bairro de lata de Mathare, na capital do Quénia, e um outro homem morreu baleado em confrontos com a polícia, em Homa Bay, segundo uma declaração policial.

Um outro homem, membro da oposição, morreu também em confrontos policiais em Kisumu, uma das cidades do Quénia que é bastião da oposição.